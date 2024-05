Centri sociali aggrediscono militanti di FI a Roma Clima d’odio contro tutto il centrodestra video

(Di sabato 11 maggio 2024) “Fai schifo, sei una mer...”. Tocca anche aidi Forza Italia subire attacchi e insulti dai. E’ accaduto a, zona San Paolo, dove giovani attivisti azzurri stavano facendo volantinaggio. Alcuni esponenti deihanno assaltato il gazebo. Dalle immagini delsi evince come gli antagonisti cercassero la rissa. Ilintimidatorio in cui ilsta svolgendo la sua campagna elettorale è vergognoso, ignobile. Si va dai manifesti con volto a testa in giù, stile Piazzale Loreto, di Meloni e tanti altri candidati in varie città, come a Bari, ad esempio, dove un’immagine dei ragazzi di Gioventù nazionale è stata presa dai social dagli antagonisti e ri-postata rovesciata. A Milano, il ...

Gli studenti in corteo partiti da piazzale degli Eroi a Roma e diretti verso piazza Cavour, che stanno sfilando contro gli stati generali della Natalità, hanno provato a deviare dal percorso concordato verso via della Conciliazione. Lì sono stati ...

Proteste pro-Gaza al Salone del libro, militanti all'ingresso del Lingotto - Proteste pro-Gaza al Salone del libro, militanti all'ingresso del Lingotto - Sugli striscioni "Vita terra libertà per il popolo palestinese". Presenti anche gli attivisti del centro sociale di Askatasuna ...

Veneto/ Anziani non autosufficienti, parte la riforma dei servizi basata sul case-mix - Veneto/ Anziani non autosufficienti, parte la riforma dei servizi basata sul case-mix - Prende il via in Veneto una grande operazione di rinnovo e potenziamento dei servizi per l’assistenza alle persone anziane non autosufficienti nei centri Servizi, sostenuta da risorse ...

