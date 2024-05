Formazioni ufficiali Napoli-Bologna - le scelte degli allenatori

UFFICIALE- Napoli-Bologna , le formazioni ufficiali : le scelte di Calzona Le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna , in vista della sfida di oggi alle ore 18:00, al Maradona: … L'articolo Napoli-Bologna , le formazioni ufficiali : le scelte di ...

C’è chi abdica consegnando non solo il tricolore ma probabilmente anche la presenza nella prossima Champions League alle avversarie, il Napoli, e chi quel posto nelle coppe lo ha già ottenuto ma ha come obiettivo di tornare direttamente in quella ...