Mal di piombo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 11 maggio 2024) L’esposizione a questo elemento diffuso nell’ambiente e nei prodotti provoca gravi problemi di salute, in particolare nei bambini e nelle donne incinte. La Ue ha varato una normativa. Ma sulle importazioni dall’estero ci sono pochi controlli. «Come il, senza di noi, non vede la luce, così noi senza ilnon possiamo vivere. La nostra è un’arte che rende ricchi, ma fa morire giovani». Così scriveva Primo Levi nel Sistema periodico, nel 1975. E così ha recentemente dichiarato l’eurodeputato danese Nikolaj B. Villumsen: «È qualcosa che sappiamo essere pericoloso, ma non possiamo farne a meno». Ilha una lunga storia iniziata millenni fa con la produzione di monete e l’estrazione d’argento. Di larghissimo impiego durante l’epoca romana - a lungo si è dibattuto se sia stata tra le cause della decadenza dell’impero - poi ...