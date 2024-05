Eurovision 2024 - la finale | ecco la scaletta dei cantanti in gara

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 maggio 2024) Iininall’saranno 25 e non 26, come previsto inizialmente, per la squalifica del rappresentante dei Paesi Bassi, Joost Klein. Inizialmente si era parlato della possibilità di un litigio con la rappresentante di Israele. In realtà, tuttavia, l’EBU ha smentito la voce pubblicando un comunicato ufficiale dove spiega: La polizia svedese sta indagando sulla denuncia presentata da una donna della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto in seguito alla sua esibizione nel corso della semidi giovedì sera. In attesa che il procedimento legale faccia il suo corso, non sarebbe opportuno per lui proseguire nella partecipazione al concorso. Per questo dunque la sua esibizione, che sarebbe dovuta essere la quinta, è stata cancellata e ci saranno solo 25 ...