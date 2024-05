Lazio - domani il 50esimo anniversario del primo Scudetto | gli eroi del 1974 sul prato dell’Olimpico

(Di sabato 11 maggio 2024) Lasi prepara a sfidare l’Empoli, ma anche a celebrare ildellodel, ildella storia biancoceleste. A 50 anni da quello storico-Foggia, glibiancocelesti torneranno a calcare il manto erboso. L’evento inizierà all’interno della sala stampaalle ore 10:45. Da quel momento in poi, l’attenzione sarà tutta rivolta al campo di gioco, sul quale torneranno i fautori di quelle epiche gesta. I calciatori, e in alcuni casi, purtroppo, i loro eredi, verranno chiamati a ricevere l’applauso dei tanti sostenitori che saranno presenti sugli spalti. Poi spazio al lungo abbraccio virtuale con il giro di campo. SportFace.

