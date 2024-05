Il piano del padre di Saman Abbas con lo zio per punire il fidanzato | Doveva picchiarlo solo per spaventarlo L’accusa al fratello | Dica la verità

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilditorna ad accusare suoper la morte della 18enne di Novellara, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Shabbarcontinua a negare di averpensato di voler togliere la vita alla ragazza con sua moglie, ancora latitante in Pakistan. L’uomo, condannato all’ergastolo con sua moglie, invita ile zio della ragazza, Danish Hasnain, a «dire la». E insiste sul fatto che i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz erano presenti la sera del delitto e nascondono altre informazioni. Lo zio Danish Hasnain è stato condannato a 14 anni di carcere, mentre i cugini sono stati assolti nella sentenza dello scorso 19 aprile della Corte d’Assise di Reggio Emilia. Le accuse al ...

