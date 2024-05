Assalto al gazebo di Forza Italia | ennesima violenza dei fasciosinistri dei centri sociali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) Un nuovo increscioso episodio diai danni del centrodestra. A denunciarlo è, che sui propri profili social racconta quanto accaduto nella Capitale: «Solidarietà ai nostri militanti che questa mattina sono stati aggrediti durante un volantinaggio a Roma, zona San Paolo. Alcuni esponenti deihanno assaltato il nostro. Violenti e anti democratici, la sinistra che non è in grado di avere un libero confronto». Sull'episodio è arrivato anche il commento di Luisa Regimenti, segretario diRoma: «Fortunatamente le forze dell'ordine sono prontamente giunte sul posto, hanno identificato i protagonisti dell'episodio e raccolto la denuncia.Roma non si ...