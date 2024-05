Eurovision 2024 - la finale stasera su Rai 1 | la scalett - l' orario di Angelina Man -o, gli ospiti

Eurovision 2024 streaming e diretta tv : dove vedere la finale Eurovision 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la finale Stasera, sabato 11 maggio 2024, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2024, l’evento non sportivo più visto al mondo, che per la 68esima edizione si ...

Eurovision 2024 - la finale : ecco la scaletta dei cantanti in gara I cantanti in gara in scaletta all’Eurovision saranno 25 e non 26, come previsto inizialmente, per la squalifica del rappresentante dei Paesi Bassi, Joost Klein. Inizialmente si era parlato della possibilità di un litigio con la rappresentante ...