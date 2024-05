La salute è diventata una merce e i cittadini sono ridotti a clienti Parla Agnoletto di Medicina democratica

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 11 maggio 2024) L’Italia è il Paese che registra un tasso di infezioni contratte negli ospedali tra i più alti in Europa. Vittorio, membro del direttivo nazionale di, che ne pensa? “Si tratta di un dato che resiste da tempo ed è dovuto a due ragioni. L’antibiotico- resistenza e la mancanza di attenzione e di programmi mirati all’interno degli ospedali a prevenire le infezioni. Noi abbiamo poco meno di un terzo dei morti per antibiotico-resistenza di tutta l’Ue ed è dovuto questo all’uso spropositato di antibiotici che facciamo in Italia. E qui entra in gioco un problema grosso di educazione sanitaria. Che andrebbe non solo rivolta ai medici ma anche alla popolazione. Lada noi èun mercato e siamo nelle mani delle case farmaceutiche, degli informatori farmaceutici. C’è ...