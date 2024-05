LIVE – Napoli-Bologna - Calzona ne cambia due | le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 11 maggio 2024), uno dei match più importanti di questa giornata di Serie A, va in scena dalle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. La stagione per gli azzurri è decisamente drammatica, ma per ilè vietato mollare. Gli ultimi risultati hanno condannato definitivamente la squadra di Francescoa dire addio alla Champions League, traguardo che sembra invece essere ampiamente alla portata di Thiago Motta e i suoi. La compagine rossoblù è l’autentica rivelazione di questa stagione e intenderà sicuramente mettere i bastoni tra le ruote al, magari facendo leva su difficoltà che sono divenute ormai problemi cronici di una squadra che, difatti, non è mai decollata in questa annata. Ciò non toglie, però, che la squadra azzurra dovrà dare il massimo per cercare di chiudere con ...