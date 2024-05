Elezioni Castel Volturno | le 4 liste e i nomi dei candidati a sostegno di Cesare Diana

(Di sabato 11 maggio 2024), candidato sindaco per il Comune di, come ampiamente preannunciato questa mattina, ha presentato le sue quattroper la prossima campagna elettorale per le Comunali. Ecco lee tutti idei: ALLEANZA NEUMANISTA E PARTITO ANIMALISTA 1) Dott. Corrado Duglio 2) Buffardi Giuseppe 3) Corvino Guido 4) Brunitto Salvatore 5) Balestrieri Domenico 6) Bruno Marfè 7) Igor De Sio 8) Cassandro Francesco 9) Silvestro Pierpaolo 10)Dragone Angela Maria 11)Pedana Carla 12)Mascolo Jessica 13)Mariano Francesca 14)Lama Filippo 15)Fantozzi Angelica 16)Raffaela Martinelli C’ENTRO 1)Miele Giuseppe 2)Di Santo Domenico 3)De Biase ...

Caserta. «È stato un lavoro di squadra e non senza ostacoli: ma stamattina abbiamo presentato le liste con il nostro orgoglioso simbolo sia ad Aversa che a Castelvolturno . liste composte da uomini e donne che non hanno rinnegato mai le loro origini ...

CASTEL VOLTURNO AL VOTO - Anastasia Petrella schiera il centrosinistra ufficiale e tre civiche LISTA per LISTA tutti i candidati - CASTEL volturno AL VOTO - Anastasia Petrella schiera il centrosinistra ufficiale e tre civiche LISTA per LISTA tutti i candidati - 16:25:00 Anastasia Petrella schiera il centrosinistra ufficiale e una serie di civiche. Per lei una coalizione ampia con Pd, M5S, Psi, ma anche tre civiche. Lista per lista tutti i candidati: PARTITO ...

Verso le amministrative, le sfide dei Sindaci nei 20 Comuni della Provincia di Isernia - Verso le amministrative, le sfide dei Sindaci nei 20 Comuni della Provincia di Isernia - ISERNIA - Sono 20 i Comuni della provincia pentra che i prossimi 8 e 9 giugno andranno al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

ELEZIONI COMUNALI CASTEL VOLTURNO. La lista di Fratelli d’Italia al fianco del sindaco uscente Petrella: tutti i candidati - ELEZIONI COMUNALI CASTEL volturno. La lista di Fratelli d’Italia al fianco del sindaco uscente Petrella: tutti i candidati - 12:35:33 CASTEL VOLTUNO. Presentata la lista di Fratelli d’Italia a Castel volturno, in appoggio al sindaco uscente Luigi Umberto Petrella. Il commissario cittadino del partito meloniano Pasquale Sant ...