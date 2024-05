Harry e Meghan in Nigeria | l' operazione pulisci immagine con i mutilati

(Di sabato 11 maggio 2024) Il principeha giocato a pallavolo da seduti con i veterani dell'esercitono, la maggior parte feriti nella guerra contro l'insurrezione islamica del paese. Durante una visita di tre giorni inper promuovere i suoi Invictus Games, il duca di Sussex e la mogliehanno visitato una scuola per un evento sulla salute mentale. In una mensa per ufficiali ad Abuja, la squadra divestita di giallo ha giocato contro una squadra guidata dal capo di stato maggiore della difesa della, il massimo comandante del Paese. Il 'Team' ha perso 25-21 contro la squadra del comandante, il Team CDS. Nella squadra del Duca c'era l'ex soldatono Peacemaker Azuegbulam, che ha perso una gamba in combattimento nel nord-est, ed ...

Il principe Harry si è fermato a Londra solo per 72 ore, giusto il tempo di festeggiare gli Invictus Games insieme ai fratelli di Lady D. Si dava per scontato l’incontro con il padre, che invece è saltato per volontà del sovrano, sembra. A quel ...

I Sussex sono in Africa per una visita amichevole di 72 ore che, però, è apparsa subito agli osservatori come un mini tour reale. Una mossa che complica ancora di più i rapporti con Londra

