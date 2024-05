Oroscopo Paolo Fox domenica 12 Maggio 2024 | Cancro energico

(Di sabato 11 maggio 2024) L’diFox per oggi,12Ariete In ambito amoroso potreste trovare qualche sfida inaspettata, ma nulla che non potete gestire con il solito ardore. Sul lavoro le cose si preannunciano interessanti, potrebbe esserci l’opportunità di dimostrare di cosa siete capaci. Per quanto riguarda la fortuna, diciamo che è meglio non affidarsi troppo alla dea bendata. Toro La fortuna oscilla come una foglia al vento, preparatevi per sorprese inaspettate. Sul lavoro ci sono sfide da affrontare, ma nulla che non possa essere superato con un pizzico di creatività. L’amore? Un campo minato dove la prudenza è d’obbligo. Le finanze richiedono attenzione. Gemelli Vi troverete di fronte a momenti in cui tutto sembra andare per il meglio, soprattutto in amore e nella tua energia personale, ...

Cosa prevede l' Oroscopo di Paolo Fox per il 12 maggio 2024 ? Eccoci giunti a domenica , giorno dedicato al riposo e alle attività ricreative. C'è chi dovrà sistemare delle situazioni legali, tipo la Bilancia, e chi avrà mille pensieri per la testa, ...

Nazionale cantanti a Gatteo - Nazionale cantanti a Gatteo - Torna a Gatteo Mare, per la terza volta, la Nazionale Cantanti, martedì 14 e mercoledì 15 maggio: scenderà in campo in campo allo Stadio Comunale (Via Rubicone sx 65 Gatteo Mare) alle ore 16.00 in un ...

Atalanta – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Atalanta – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Atalanta - Roma di Domenica 12 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie A ...

Don Samuele ha terminato il servizio in città - Don Samuele ha terminato il servizio in città - Con l’inizio del mese di maggio si è concluso ufficialmente il servizio di don Samuele Marelli come vicario della comunità pastorale San Giovanni paolo II e responsabile della pastorale giovanile a Se ...