Lo sfogo di Mario Cusitore dopo l’uscita da Uomini e Donne | “Sono stato leggero e ingenuo - mai cattivo”

(Di sabato 11 maggio 2024)ha pubblicato su Instagram una storia in cui parla del suo percorso a, dicendosi dispiaciuto per quello che è successo, ringraziando la redazione e chi lo ha supportato. Poi chiede che non vengano fatti commenti sulle emozioni da lui provate.

dopo gli avvenimenti delle scorse puntate di Uomini e Donne , nella quale si è rivelata veritiera la segnalazione su Mario Cusitore , riguardo al suo incontro nel B&B insieme alla ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, Melissa, come sappiamo ...

