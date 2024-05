Greta Rossetti e Sergio | weekend d’amore e di relax con una sorpresa

(Di sabato 11 maggio 2024)D’Ottavi e Rebecca Staffelli si sono ritrovati per trascorrere il pranzo a picco sul mareD’Ottavi dopo aver trascorso alcuni giorni a Roma centro, per ilsi sono spostati verso il mare ed il. La giovane coppia per alcune settimane hanno vissuto separatamente presi anche da mille impegni.sono tornati vicini ed hanno subito infiammato il web con i nuovi scatti social. La storiatra i due prosegue a gonfie vele e intanto per questo meravigliosodi maggio, i due ex concorrenti hanno deciso di staccare dalla routine e di godersi il mare, il sole e tanto tanto. LEGGI ANCHE: ...

Paura per Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti : le condizioni dei due ex concorrenti del Grande Fratello Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti sono stati vittime di un Incidente nelle scorse ore. Greta ha raccontato la dinamica dell’ Incidente sui social ai ...

Paura a Roma per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: “Sono entrati nella macchina, ho preso un colpo alla spalla” - Paura a Roma per Greta rossetti e sergio D’Ottavi: “Sono entrati nella macchina, ho preso un colpo alla spalla” - Paura a Roma per Greta rossetti e sergio D’Ottavi, la coppia uscita dall’ultimo grande Fratello Vip. I due, ha raccontato l’ex tentatrice sui social, anno avuto un incidente. rossetti ha raccontato an ...

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, presentazioni in famiglia: la foto rivelatrice, poi il pranzo con l'amica vip. Ecco chi è - Greta rossetti e sergio D'Ottavi, presentazioni in famiglia: la foto rivelatrice, poi il pranzo con l'amica vip. Ecco chi è - Greta rossetti ha raggiunto sergio D'Ottavi a Roma per trascorrere qualche giorno insieme. I due fidanzati si sono subito spostati al mare dove trascorreranno qualche giorno di relax ...

Importante svolta nella relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi! - Importante svolta nella relazione tra Greta rossetti e sergio D’Ottavi! - Una grande svolta è avvenuta nella relazione tra Greta e sergio.