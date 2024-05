Pogacar domina la volata nell’ottava tappa del Giro d’Italia | è la seconda vittoria consecutiva

“È stato davvero emozionante per me andare tutto il giorno in bicicletta, ho pensato alla madre della mia fidanzata morta due anni fa. Qui l’anno scorso mi sono rotto la mano, quindi gli ultimi due anni sono stati davvero difficili. Sono davvero ...

Giro d’Italia, a Spoleto tanto pubblico e grande festa per il via dell’ottava tappa - Giro d’Italia, a Spoleto tanto pubblico e grande festa per il via dell’ottava tappa - di Chiara Fabrizi Grande folla sabato mattina a Spoleto per la partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2024, con arrivo in salita previsto a Prati di Tivo, in Abruzzo. Lo start è previsto alle 12 ...

IL GIRO DI CHIAPPUCCI: LA FORZA DI POGACAR, LE CADUTE, LA PAZIENZA CHE SERVE PER I CORRIDORI ITALIANI - IL GIRO DI CHIAPPUCCI: LA FORZA DI pogacar, LE CADUTE, LA PAZIENZA CHE SERVE PER I CORRIDORI ITALIANI - Quando gareggiava veramente era uno stakanovista: negli anni d’oro alla strada abbinava il ciclocross. Ed è stakanovista anche adesso all’età di 61 anni griffato Carglass al Giro-E. Il “Diablo” Claudi ...

Giro d’Italia 2024, presentazione e favoriti ottava tappa Spoleto-Prati di Tivo - Giro d’Italia 2024, presentazione e favoriti ottava tappa Spoleto-Prati di Tivo - L'ottava tappa del Giro d'Italia 2024 presenta il secondo arrivo in salita con la dura ascesa verso Prati di Tivo, posta dopo 152 chilometri ...