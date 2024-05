Roncola - una giornata di esercitazione con i tecnici dell’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 11 maggio 2024). Una nuova occasione per apprendere i concetti base dei soccorsi in elicottero. Giovedì 9 maggio, asi è tenuta la periodicadi elicertificazione per la IX Delegazione Speleologica Lombarda. Durante il briefing iniziale, l’istruttore e il personale dell’elicottero di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza – hanno illustrato ai partecipanti e approfondito le tecniche di elitrasporto, partendo dai concetti di base legati alle dotazioni personali, di squadra e del velivolo, passando poi per le valutazioni del luogo di atterraggio e decollo, alle segnalazioni gestuali e alle comunicazioni, fino ad arrivare alle vere e proprie tecniche di imbarco e sbarco con velivolo al suolo, in hovering (volo a punto fisso) e con verricello. La fase pratica si è svolta con più rotazioni: ogni tecnico ha avuto modo di eseguire ...