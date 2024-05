Connessioni Ultraveloci | Fibra Ottica per 285 Comuni Abruzzesi

(Di sabato 11 maggio 2024) Pescara - Il programma di cablaggio per portarein 285è in pieno svolgimento, grazie agli sforzi congiunti di Tim e FiberCop. Questo ambizioso progetto, finanziato tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a collegare circa 175.000 numeri civici con lanelle aree designate. Il raggruppamento temporaneo d'impresa composto da TIM e FiberCop ha ottenuto sette lotti del bando "Piano Italia 1 Giga" per complessivi 10 regioni, incluso l'Abruzzo. L'investimento totale in Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria ammonta a circa 546 milioni di euro, di cui 306 milioni provenienti dal PNRR e 240 milioni investiti dal Gruppo TIM. I lavori sono già in corso in 64, con il completamento previsto entro ...

