Il volantino choc degli anarchici con l' esponente FdI a testa in giù

Le Torri: affissa foto del minisindaco a testa in giù - Le Torri: affissa foto del minisindaco a testa in giù - Un fotomontaggio raffigurante il minisindaco a testa in giù è stato affisso a Torre Maura e a Torre Spaccata, periferia est di Roma. Il manifesto è la reazione al recente sgombero del centro sociale a ...

Nicola Franco, manifesti choc a Torre Maura: le foto del presidente a testa in giù - Nicola Franco, manifesti choc a Torre Maura: le foto del presidente a testa in giù - Un fotomontaggio con il presidente del VI Municipio di Roma Nicola Franco (FdI) appeso a piazzale Loreto a testa in giù. Il volantino intimidatorio è apparso ieri su alcuni ...

Roma, il presidente del VI Municipio Nicola Franco (FdI) a testa in giù sui volantini, dopo lo sgombero del centro anarchico - Roma, il presidente del VI Municipio Nicola Franco (FdI) a testa in giù sui volantini, dopo lo sgombero del centro anarchico - Manifesti a Torre Maura col presidente del Municipio legato e appeso per i piedi. Rampelli: «Inquietante» ...