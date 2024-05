Brasile - i convocati per la Copa America | bocciatura per Bremer

Il Brasile ha diramato la lista dei convocati per la Copa America, che si terrà dal 20 giugno al 14 luglio. Neymar non figura tra questi, reduce da un infortunio al crociato; anche Bremer della Juventus escluso . Ricordiamo che però la lista potrà ...

Delusione Carlos Augusto: l'ex Monza non convocato dal Brasile per la Copa America - Delusione Carlos Augusto: l'ex Monza non convocato dal brasile per la copa America - No all'ex Monza Carlos Augusto, Alex Sandro e Bremer. Ci sarà un solo 'italiano', il capitano juventino Danilo, nel brasile in copa America, edizione 2024; torneo in programma dal 20 giugno al 14 ...

Toro, è derby con la Juventus per un giovane talento della Sampdoria - Toro, è derby con la Juventus per un giovane talento della Sampdoria - Ci sarebbero anche il Torino e la Juventus su Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 in forza alla Sampdoria che era già seguito da Bologna, Inter e Sassuolo. A riportarlo ...

Baroni sul Torino: "È stato fatto un gran lavoro. Dovremo indovinare l'approccio" - Baroni sul Torino: "È stato fatto un gran lavoro. Dovremo indovinare l'approccio" - Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida di domani contro il Torino, al tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni è stato chiesto che Torino si aspetta di trovare domani ...