Amici 2024 - anticipazioni ed ospiti della semifinale

Amici 23 prosegue con la Semifinale , in onda eccezionalmente di domenica 12 maggio 2024 in prima serata su Canale 5: le anticipazioni . Il talent show condotto da Maria De Filippi ha fatto il suo debutto il 24 settembre 2023 e continua a riscuotere ...

Ottavo appuntamento per il Serale di Amici: la semifinale del programma condotto da Maria De Filippi va in onda domenica 12 maggio 2024, e non sabato 11, per fare spazio all’Eurovision Song Contest. Come di consueto, le registrazioni della puntata ...