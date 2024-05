Il Foro Italico acclama Nadal - ma lui smentisce addio al tennis

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI - "Non ho mai detto che questa sarebbe stata la mia ultima partecipazione a Roma, probabilmente lo sarà al 98 per cento. A Madrid è andata diversamente, lo avevo dichiarato". Rafain conferenza stampa ha risposto così a chi gli chiedeva dei mancati festeggiamenti in campo per l'al. La Fitp a fine match aveva spiegato che il campione (informato solo a fine match e non prima perché sarebbe dovuta essere una sorpresa) aveva rifiutato la celebrazione sul campo.ha detto invece "non ne sapevo nulla", poi ha aggiunto: "Se mi ritirerò, spero che abbiano il tempo di fare qualcosa nei prossimi anni". Sulla questione dell'ultima partecipazione a Romapreferisce quindi non sbilanciarsi. "Non so se sarà l'ultima volta che giocherò qui o no - spiega ...