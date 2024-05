LIVE Napoli-Bologna | Il Maradona è carico Le ultimissime

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 11 maggio 2024), diretta e gol del match valido per la 36 giornata del campionato di serie A 2023/2024. Il, campione d’Italia in carica, ospita ilnella 36ª giornata di Serie A in una sfida cruciale per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Gli azzurri puntano a un posto in Europa League o Conference dopo una stagione complicata, mentre i felsinei sperano di conquistare punti preziosi per coronare il sogno Champions. Ecco le formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ora; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui , Traoré, Simeone, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, ...