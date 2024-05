Cagliari | fa comparire un fazzoletto da dietro l’orecchio dell’agente per distrarlo Aveva 10 coltelli in macchina

(Di sabato 11 maggio 2024) Un 57enne originario della provincia diè stato fermato dalla Polizia stradale lungo la Statale 195 per un controllo e si è reso protagonista di comportamenti che la Questura diha definito “bizzarri”. I poliziotti però non si sono fatti “incantare” e hanno capito chequei comportamenti per l’appunto “bizzarri” si celava il tentativo di nascondere 10che l’uomoin. I trucchi da prestigiatore Dopo l’alt intimato dai poliziotti, il 57enne ha iniziato con il suo particolare show: prima ha tirato fuori unsporco da un calzino e poi ne ha fattoun altrodi un poliziotto. Forse l’uomo voleva incantare gli agenti per conquistare la ...

I portici di via Roma a Cagliari set dell'ultimo film di Mereu - I portici di via Roma a cagliari set dell'ultimo film di Mereu - (ANSA) - cagliari, 10 MAG - cagliari set dell'ultimo film del regista sardo Salvatore Mereu, David di Donatello per il miglior regista esordiente ...

Nuoto acque libere Sardegna: si presenta a Cagliari la tappa di CDM in calendario a Golfo Aranci - Nuoto acque libere Sardegna: si presenta a cagliari la tappa di CDM in calendario a Golfo Aranci - Illustreranno l’iniziativa l'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, il coordinatore tecnico della Nazionale Italiana di Fondo Stefano Rubaudo, ...