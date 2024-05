La trovata di Djokovic dopo la botta in testa con la borraccia - col caschetto fa impazzire i tifosi di Roma – Il video

(Di sabato 11 maggio 2024) Le precauzioni non sono mai troppe, deve aver pensato Novakche si è presentato aidegli Internazionali diindossando unda ciclista. Un gesto ironico e per certi aspetti distensivo con il pubblico quello del tennista serbo,che ieri è rimasto ferito allaper unacaduta dagli spalti. Mentreraggiungeva gli spogliatoio alla fine della sfida, vinta, contro il francese Moutet, unsi è sporto dagli spalti facendo cadere lache aveva nella tasca dello zaino. Il serbo si era accasciato a terra dolorante, ma lo spavento è durato poco. Lo stessosui social ha provato a tranquillizzare tutti...

