Ottava tappa Giro d’Italia 2024 | Pogacar inarrestabile anche a Prati di Tivo

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 maggio 2024) Tadejnon si accontenta e così, dopo aver trionfato nella cronometro di ieri, si è ripetuto nell’arrivo in salita didi, valido per l’, battendo allo sprint il colombiano Martinez e l’australiano O’Connor.: LA CRONACA Quattro corridori hanno preso inizialmente il largo, Bardet, Geschke, Paret-Peintre e Steinhauser, sul gpm di Forca capistrello, ai quali hanno tenuto testa Narvaez, Sheffield, Verre, Alanphilippe, Quintana, Sz, De Marchi, Storer, Marcellusi e Mulubrhan. I battistrada però non sono riusciti a guadagnare più di due minuti finendo per essere risucchiati dal gruppo ...