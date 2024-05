Elezioni a Pescara | Quattro Sfide per la Poltrona di Sindaco

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 11 maggio 2024)- Leamministrative dell'8 e 9 giugno avedranno una sfida aper la carica di. I candidati sono Carlo Masci per il centrodestra, Carlo Costantini per il centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari come candidato civico, e Gianluca Fusilli per il movimento "Stati Uniti d'Europa". Il termine per la presentazione delle liste è scaduto, con circa 450 candidati in totale. La prossima consiliatura potrebbe durare solo tre anni, in attesa della nascita di Nuovanel 2027, frutto della fusione di, Montesilvano e Spoltore. Iluscente, Carlo Masci, avvocato di 65 anni, è sostenuto da sei liste, tra cui Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Tra i suoi sostenitori spiccano nomi noti come ...