(Di sabato 11 maggio 2024) Firenze, 11 maggio 2024 – Nella sede sociale della Polisportiva Oltrarno, si è svolto con fervente interesse il corso di formazione BLS-D, fondamentale per l'impiego del defibrillatore, promosso con dedizione dalla ETS Regalami un sorriso. Con l'energia che solo la consapevolezza della sua importanza sa infondere, l'evento ha visto protagonisti gli operatori laici, desiderosi di acquisire le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza cardiaca. Il formatore regionale, Luigi Vizia, ha guidato con maestria il percorso di apprendimento, offrendo il proprio contributo alla diffusione di una cultura delche si fa sempre più imprescindibile. Il corso, denominato BLS-D, acronimo di Basic Life Support - Early Defibrillation, si pone l'ambizioso obiettivo di formare gli operatori laici all'impiego della macchina salvavita, intervenendo ...

Approvato il "Premierato forte" anti ribaltone . In Senato è arrivato il primo sì all' elezione diretta del premier. Nella commissione Affari costituzionali è stato dato il via libera al cuore della riforma sul premierato, con il voto ...

A lezione di primo soccorso - A lezione di primo soccorso - Firenze, 11 maggio 2024 – Nella sede sociale della Polisportiva Oltrarno, si è svolto con fervente interesse il corso di formazione BLS-D, fondamentale per l'impiego del defibrillatore, promosso con d ...

Scuola, in Liguria la campanella suonerà il 16 settembre - Scuola, in Liguria la campanella suonerà il 16 settembre - GENOVA - La giunta di Regione Liguria ha approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2024/2025. "I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° g ...

Can Yaman, primo sguardo al Look sul set di Sandokan (FOTO) - Can Yaman, primo sguardo al Look sul set di Sandokan (FOTO) - Can Yaman è un sensuale Sandokan sul set della nuova serie tv dedicata alla Tigre della Malesia, ecco il suo look.