Sabaudia Incendio nel laboratorio di un’azienda di Via Stromboli

(Di sabato 11 maggio 2024)– Durante la decorsa notte dell’ 11 maggio 2024, in, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina e della locale Stazione intervenivano in quel centro, ove era stato segnalato unall’interno didi Viache aveva interessato le scaffalature collocate all’interno del. Le fiamme venivano domate dai L'articolo Temporeale Quotidiano.

Sabaudia , 11 maggio 2024 – Durante la decorsa notte dell’ 11 maggio 2024, in Sabaudia , i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina e della locale Stazione intervenivano in quel centro, ove era stato segnalato un Incendio ...

Incendio in un capannone di Sabaudia, ingenti i danni - incendio in un capannone di sabaudia, ingenti i danni - Un vasto incendio quello che ha interessato, questa notte, le scaffalature collocate all’interno del laboratorio di sabaudia. I primi ad arrivare sul posto, in via Stromboli, dopo l’allarme sono stati ...

Incendio in un'azienda, indagini in corso - incendio in un'azienda, indagini in corso - Durante la scorsa notte, a sabaudia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina e della locale Stazione intervenivano in quel centro, dove era stato segnalato un incendio all’in ...