Congedo parentale all’80% | a chi spetta e come funziona FAQ INPS

Il prossimi due mesi , per i lavoratori con figli, dovrebbero essere economicamente i migliori dell’anno: il loro stipendio, infatti, sarà soggetto al conguaglio del congedo parentale 2024, proprio come spiegato nella circolare pubblicata ad Aprile ...

Nel giorno della Festa della mamma, Poste Italiane celebra questa importante ricorrenza attraverso una serie di iniziative ...

(Adnkronos) – "Siamo come ogni 12 maggio pronti a celebrare questa ricorrenza perché per noi è molto sentita. Spiace solo che le istituzioni non sembrino rendersi conto del reale bisogno che c'è in It ...

L’Ast assume 20 cambi ferie estivi. L’obiettivo: non sguarnire i reparti - L’Ast assume 20 cambi ferie estivi. L’obiettivo: non sguarnire i reparti - ASCOLI L’Ast ha trovato una prima soluzione per compensare la mancanza di personale sanitario durante le ferie. L’azienda sanitaria, infatti, procederà con l’assunzione ...