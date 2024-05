La stella dell’atletica italiana ha 14 anni | Kelly Doualla Edimo ha fatto un tempo mostruoso sui 100 metri

Roma, 4 mag – Dove nasce lo scudetto della seconda stella interista? Per molti dalla maggior consapevolezza della propria forza maturata nei giocatori con la finale di Champions del 2023. Secondo qualcun altro l’uomo in più del ventesimo tricolore ...

Meeting di Savona, mercoledì l’atletica darà spettacolo: grandi nomi per la tredicesima edizione dell’evento - Meeting di Savona, mercoledì l’atletica darà spettacolo: grandi nomi per la tredicesima edizione dell’evento - Oltre agli atleti di spicco già annunciati, ci saranno anche, tra gli altri, Omar McLeod, Britany Anderson, Andrew Pozzi e Reynier Mena ...

Un vertical nel cuore di una skymarathon: Pizzo Stella 2024, sfida per veri intenditori - Un vertical nel cuore di una skymarathon: Pizzo stella 2024, sfida per veri intenditori - È in programma nel cuore dell'estate la nona edizione dell'evento che con la sua nuova prova-clou abbraccia ora tutta la Valc ...

Mattia Furlani stella in più al Meeting internazionale Città di Savona 2024 - Mattia Furlani stella in più al Meeting internazionale Città di Savona 2024 - Cinque uomini con personali oltre gli otto metri nel lungo, quattro donne approdate oltre i 14 metri nel triplo: bastano queste cifre per rendere l’idea del livello dei salti in estensione al Meeting ...