Milano - studenti della Statale al corteo per la Palestina diretto al Politecnico | Occupiamo tutte le università d’Italia

Sulla scia delle proteste negli Stati Uniti e nel Regno Unito, anche in Italia sbarcano le tende degli studenti fuori dalle Università per chiedere di fermare le collaborazioni con il mondo accademico israeliano. A dare il via alla mobilitazione, ...

Si allarga all’Università Statale di Milano la protesta studentesca in corso in tutto il mondo (comprese alcune città italiane come Bologna e Padova) contro gli accordi tra gli atenei e Israele e in solidarietà alla popolazione di Gaza. Venerdì 10 ...