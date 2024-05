Traffico Roma del 11-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 11 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità a partire dalle 17.30 in programma una manifestazione con corteo tra Piazza Vittorio e piazzale Aldo Moro deviazioni per diverse linee buste per il tram 5 e 14 in pieno svolgimento al Foro Italico gli internazionali di tennis fino al 19 di maggio previste modifiche alla viabilità nell’aria circostante l’impianto sportivo al palazzo dello sport stasera alle 21 è il concerto di pinguini tattici nucleari possibili difficoltà aldi zona domani domenica 12 Maggio Dalle prime ore del mattino e sino alle 15:30 nell’area tra Piazza Bocca della Verità Piazza Venezia Il Colosseo è il Circo Massimo si correrà la venticinquesima edizione della community Race For The Cure la più grande manifestazione è nata a sostegno della lotta ai tumori al seno Per quanto riguarda ...