Torta con i mirtilli | una ricetta facile e golosa!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 11 maggio 2024) Un impasto semplice e ben lavorato che una volta pronto si mantiene soffice e goloso per 3 giorni a temperatura ambiente sotto la campana di vetro, ma se fa caldo meglio riporla in frigorifero per evitare che la frutta inacidisca. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!ai: ingredienti e preparazione Per questaoccorrono: 190 g farina 00 80 g amido di mais 160 g zucchero semolato 125 g yogurt alla vaniglia 100 gr di burro 3 uova 16 gr di lievito per dolci 250 g1 cucchiaino estratto di vaniglia 20 g zucchero di canna q.b. di zucchero a velo per decorare. Con queste dosi otterremo unada 24 centimetri di diametro, pari a circa 8 porzioni. Il procedimento Preriscaldiamo il forno a 180° in modalità statica (170° ...