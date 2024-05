TNA | Joe Henry ringrazia la compagnia dopo aver scalato la Chart Top 40 in UK

(Di sabato 11 maggio 2024)le vette musicale nelle varie Top classifiche britanniche, Joehato tutti coloro che lo hanno supportato durante questo intenso viaggio.oltre 500.000 download su Spotify e tanti altro traguardi raggiunti in una sola settimana, lo scozzese ex Digital Media Champion della TNA ha pubblicamenteto la federazione canadese per la guida indispensabile rivelatasi durante il suo ultimo periodo. What a month this has been.Thank you for all the support.Very important to give credit to @ThisIsTNA who have given me a lot of guidance, mentorship and creative freedom.I would not be where I am without their support.— Joe Hendry (@joehendry) May 10, 2024 Intanto sul ring continua la sua faida contro AJ Francis e chissà se ...

La decisione del Giudice Sportivo dopo l’episodio che ha coinvolto Roberto D’Aversa ed Henry il Lecce-Verona Di seguito la decisione del Giudice Sportivo su D’Aversa ed Henry per quanto successo in Lecce-Verona. D’Aversa – «Squalifica per ...

L’ormai ex tecnico del Lecce è stato squalificato per quattro giornate dal Giudice sportivo per la testata con la quale aveva colpito il giocatore del Verona Henry . Per l’allenatore anche una ammenda di 10mila euro

The Witcher: Freya Allan ha rischiato di non ottenere il ruolo di Ciri - The Witcher: Freya Allan ha rischiato di non ottenere il ruolo di Ciri - Oggi il pubblico di The Witcher non potrebbe immaginare attrice diversa per la principessa Ciri: eppure Freya Allan ha rischiato di non ottenere il ruolo. Ecco cosa è successo.

Teatro Greco/Siracusa. “Aiace” di Luca Micheletti sedotto dall’opera totale - Teatro Greco/Siracusa. “Aiace” di Luca Micheletti sedotto dall’opera totale - C’era da aspettarselo che Luca Micheletti, regista e baritono di fama internazionale, virasse sulla musica e sul canto. La presenza ...

Il ritorno del Como in Serie A Sul lago le stelle non sono più solo quelle di Hollywood: da Hartono a Henry e Fabregas, i protagonisti - Il ritorno del Como in Serie A Sul lago le stelle non sono più solo quelle di Hollywood: da Hartono a henry e Fabregas, i protagonisti - Esattamente 21 anni dopo l’ultima apparizione il Como completa la scalata e torna in Serie A. Una festa sognata, desiderata, attesa e arrivata al termine di un campionato disputato in crescendo e cara ...