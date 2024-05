Taekwondo - Europei 2024 | Simone Alessio perde ai quarti con il russo Khramtso - azzurri fuori dal podio nel day-3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Terza giornata che va in archivio senza acuti per l’Italia ai Campionatidi, in corso di svolgimento alla Fiera di Belgrado (Serbia) fino a domenica 12 maggio. I quattroimpegnati oggi sono infatti usciti di scena prima delle semifinali, mancando dunque l’appuntamento con le medaglie nella rassegna continentale pre-olimpica. Peccato per la stella tricolore, numero uno del ranking mondiale nei -80 kg e tra i favoriti principali in vista dei Giochi di Parigi, sconfitto aidi finale dal formidabilecampione olimpico in carica Maksimv per 2-0 (4-4, 7-4) dopo aver regolato agli ottavi in due round il greco Ioannis Papadopulos con i parziali di 3-3 e ...