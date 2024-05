Parla il fratello di Matteo Falcinelli | Non ci fermeremo Inaccettabile che gli agenti Usa dicano che lo hanno incaprettato per la sua sicurezza – L’intervista

(Di sabato 11 maggio 2024) Legato, malmenato, in lacrime: il video che ritrae il 25enne italiano, disarmato e supplicante, nelle mani della polizia di Miami, ha fatto il giro del web scatenando proteste e indignazione. Il giovane, come si vede dalle immagini registrate dalle body cam degli, è stato sottoposto all’Hogtie restraint: con una cinghialegato i piedi alle manette dietro la schiena, tirando per 13 minuti. Originario di Spoleto,si trovava negli Usa per frequentare un master alla Florida International University (al Biscayne Bay Campus). L’episodio risale alla notte tra il 24 e il 25 febbraio scorso, ma i video sono usciti il 12 aprile, nel corso del processo a suo carico, terminato con l’ammissione al Pre trail intervention (Pti), un programma rieducativo. I poliziotti ...

