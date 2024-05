Giro d' Italia - Pogacar vince ancora

(Di sabato 11 maggio 2024) 16.55 Tadejcannibale. Lo sloveno in rosaanche ai 1.450m di Prati di Tivo (ottava tappa, da Foligno per 152km). Bruciato il colombiano Martinez,2° in classifica,e l'australiano O'Connor, 4° Antonio Tiberi, che aveva provato un allungo.bissa la cronometro. Frazione animata da una fuga a lunga gittata di quattordici corridori, tra cui De Marchi, Marcellusi, Verre, i francesi Alaphilippe, Bardet e ParetPeintre, il colombiano Quintana,lo spagnolo Sanchez e l'ecuadoriano Narvaez, ripresi sull'ultima salita.

