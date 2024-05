Uè Saviano - chiagni e fotti? Ora rinuncia al tuo programmino a Telemeloni

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 11 maggio 2024) Chiagnere e fottere funziona sempre e figuriamoci se non lo sa il nostro chiachiello Roberto, uno che sale sulla testa dei compagni sedicenti oscurati come Scurati per brillare meglio. A forza di chiagnere e fottere, la Rai “meloniana” recupera il suopotenzialmente fallimentare, Insider, almeno secondo indiscrezioni, al termine di chissà quali faide, lotte intestine in azienda, minacce, manie di persecuzione, miraggi, manovre di manager e quant’altro. Chiagne e fotte: se non basta, arriva il soccorso degli altridel mondo.come contenuti è zero, Zerocalcare, ma nella Rai del regime, della dittatura nerobruna ha porte aperte e diritto di veto, così come a La9 del compare Fabio Fazio. E chiagne, fotte e alla fine la spunta, sempre. Cosa è questo programmetto ...