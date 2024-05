Il mio cane ha bisogno di cure - la gara di solidarietà per Emma commuove il web

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Borgo a Mozzano, 11 maggio 2024 – Laè particolarmente viva e vegeta, soprattutto quando si tratta di venire in soccorso dei nostri amici a 4 zampe. Lo dimostra la storia di, Bovaro del Bernese di nove anni che vive a Valdottavo con la sua compagna umana Cristina, che avevadi trovare un passaggio in auto per Romanengo, a Crema in Lombardia, dove doveva sottoporsi in una clinica veterinaria a una serie di radioterapie, per curare la grave patologia dalla quale è afflitta. L’appello accorato lanciato da Cristina, al momento impossibilitata a guidare l’auto perché con una gamba ingessata, sia sui social media sia dalle pagine della nostra testata on line, ha dato i suoi buoni frutti e dopo poche ore,ha trovato le persone disponibili ad accompagnareai tre ...