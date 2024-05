Caso Quaglieri | Sospensione dei Pagamenti alle Cliniche ASL L' Aquila - Giunta in Attesa dell' ANAC

CASO QUAGLIERI: STOP PAGAMENTI A CLINICHE ASL L’AQUILA, GIUNTA IN AUTOTUTELA IN ATTESA PARERE ANAC - caso quaglieri: STOP PAGAMENTI A CLINICHE ASL L’AQUILA, GIUNTA IN AUTOTUTELA IN ATTESA PARERE ANAC - L’AQUILA – Gli uffici della Giunta regionale d’Abruzzo hanno comunicato in autotutela alla Asl Avezzano-Sulmona-l’Aquila, la necessità di congelare l’erogazione di quota parte dei 20 milioni di euro p ...

Caso Quaglieri, scatta il blitz dei carabinieri: le ultime - caso quaglieri, scatta il blitz dei carabinieri: le ultime - Il caso riguardante Mario quaglieri continua a tenere banco. Il blitz dei carabinieri avvenuto nelle scorse ore potrebbe rappresentare una svolta importante.

CASO QUAGLIERI: SI MUOVE ANCHE PROCURA DELL’AQUILA, CARABINIERI A PALAZZO SILONE PER VISIONARE ATTI - caso quaglieri: SI MUOVE ANCHE PROCURA DELL’AQUILA, CARABINIERI A PALAZZO SILONE PER VISIONARE ATTI - L’AQUILA – Si muove anche la Procura dell’Aquila sul caso, politico, della presunta incompatibilità del doppio ruolo di Mario quaglieri, riconfermato assessore regionale al Bilancio di Fdi, recordman ...