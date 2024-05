(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – La struttura di attività atletica Uisp in collaborazione col Circolo Back out di Jolo, con partenza libera dalla 19.30 alle 20.15, ha allestito la terzadel circuito podistico itinerante denominato "per la". Si ripropone la formula con iscrizione a 2 euro, incasso che una volta sottratte le spese organizzative, sarà devoluto alla "San Vincenzo de’Paoli" per dare aiuto economico alle persone bisognose ed alla "Asd Special Team Onlus" che opera promuovere sport e inclusività. Percorso di 8 Km e mini camminata di 4 Km. Ottima la partecipazione per questo allenamento collettivo serale. Il prossimo appuntamento è per il 14 maggio a Poggio a Caiano, sempre con partenza libera dalle 19.30 alle 20.15. I successivi a: 16 maggio Mezzana 21 maggio Borgonuovo 23 maggio Seano 28 maggio ...

Prato , 8 maggio 2024 – Con partenza libera dalla 19.30 alle 20.15, complice il ritorno del bel tempo, è stata buona la partecipazione podistica in questa seconda tappa di “ Prato per la vita ”, organizzata dalla Uisp in collaborazione con le società ...

Prato per la vita, la tappa di Iolo - prato per la vita, la tappa di Iolo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Ultima tappa dell’Autogiro dell’Anno Vasariano. Si torna ad Arezzo - Ultima tappa dell’Autogiro dell’Anno Vasariano. Si torna ad Arezzo - Dopo quasi milleseicento chilometri suddivisi in sei tappe, gli equipaggi dell’Autogiro d’Italia 2024 sono pronti per far ritorno ad Arezzo, città dalla quale avevano preso il via lunedì scorso. Lo ...

Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Spoleto-Prati di Tivo: tutti i paesi e le province attraversati - Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Spoleto-Prati di Tivo: tutti i paesi e le province attraversati - Oggi sabato 11 maggio va in scena l'ottava tappa del Giro d'Italia 2024: una frazione di 152 km da Spoleto a Prati di Tivo. La Corsa Rosa prosegue la ...