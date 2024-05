Il Leverkusen celebra la stagione da sogno regalando un tatuaggio ai suoi tifosi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 11 maggio 2024) Il Bayerha deciso dire l’annata strepitosa con un regalo ai propri. Avranno la possibilità di scegliere unregalato dal club. Sul sito del club si legge: “Prenota ora il tuo appuntamento per immortalare sulla tua pelle questaunica“. La squadra è ancora imbattuta in tutte le competizioni, 49 partite senza sconfitte. In finale di Europa League troverà l’Atalanta di Gasperini. Xabi Alonso ha trasformato ilin una macchina di affidabilità tedesca (Marca) Il quotidiano spagnolo hato l’operato di Xabi Alonso. Cosa hanno in comune una Mercedes e il Bayer? Sono tedesche ma sono soprattutto affidabili. La marca automobilistica si affida a ingegneri e meccanici di prim’ordine mentre il ...