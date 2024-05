(Di sabato 11 maggio 2024) I Paesi occidentali alimentano deliberatamente la tensione perché vedono il pericolo di unper l'. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov - citato dalla Tass - che vede le dichiarazioni provocatorie dei politici occidentali come "una deliberata escalation delle tensioni". "Gli europei rischiano il tutto per tutto perché vedono che la situazione sta cambiando rapidamente e, di fatto, porta a unper gli ucraini", ha detto Peskov. "Ecco perché loro stessi esaltano questa situazione".

Cremlino, l'Ucraina va verso il collasso totale - cremlino, l'Ucraina va verso il collasso totale - I Paesi occidentali alimentano deliberatamente la tensione perché vedono il pericolo di un collasso totale per l'Ucraina. (ANSA) ...

“Ucraina non può vincere la guerra”/ Skibitsky (vice 007 Kiev): “Rimangono poche città in nostro possesso” - “Ucraina non può vincere la guerra”/ Skibitsky (vice 007 Kiev): “Rimangono poche città in nostro possesso” - L'Ucraina, secondo il vice degli 007 locali, non può vincere contro la Russia: armi e munizioni scarseggiano, mentre l'Occidente tarda gli aiuti ...

Lotte di potere a Mosca Non è solo la guerra a rendere Putin estremamente nervoso. Ecco cosa e perché - Lotte di potere a Mosca Non è solo la guerra a rendere Putin estremamente nervoso. Ecco cosa e perché - Le decisioni sbagliate potrebbero diventare suicide a un certo punto e portare al collasso del sistema, dice l'esperto. Il cremlino nega sempre che Putin viva in un mondo di finzioni, che riceva ...