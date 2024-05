CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.20 Paret-Peintre, Bardet, Verre, Storer, Geschke e Steinhauser sono i sei fuggitivi superstiti. Per loro 22? di vantaggio sul gruppetto maglia rosa. 16.20 Non ...

Tadej Pogacar trova il tris al Giro d’Italia 2024 : altro arrivo in salita, sugli Appennini, a Prati di Tivo, altra vittoria per lo sloveno. Il leader della classifica generale non ha voluto strafare nell’ottava tappa sfruttando la situazione e ...

Sempre e solo Tadej Pogacar . Il campione sloveno continua a mettere il suo marchio sul Giro d’Italia 2024 , conquistando la sua terza vittoria sul primo arrivo in salita di questa edizione a Prati di Tivo . Un successo arrivato in volata , regolando ...

Giro d'Italia, Pogacar vince anche tappa Prati di Tivo - Giro d'Italia, Pogacar vince anche tappa prati di tivo - Pronti via, oggi si sale subito da Spoleto alla Forca di Cerro, che nonostante la quota limitata e le pendenze modeste potrebbe essere il terreno ideale per la prima fuga di giornata al Giro d’Italia.

Giro, il cannibale Pogacar domina la volata a Prati di Tivo ed allunga sui rivali - Giro, il cannibale Pogacar domina la volata a prati di tivo ed allunga sui rivali - La maglia rosa tiene a distanza la fuga, riprendendo Paret-Peintre a 4 chilometri dall'arrivo. Lo sloveno non vuole strafare, rintuzza gli attacchi di Tiberi e vince a braccia alzate a prati di tivo ...

Giro d'Italia - Pogacar vince anche a Prati di Tivo! Battuti in volata Martinez, O'Connor e Tiberi - Giro d'Italia - Pogacar vince anche a prati di tivo! Battuti in volata Martinez, O'Connor e Tiberi - GIRO D'ITALIA - Tadej Pogacar non attacca sulla salita finale verso prati di tivo, ma domina con irrisoria facilità la volata e centra il suo terzo successo in ...