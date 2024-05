Critiche a Don Patriciello - De Luca | Massimo rispetto per lui ma non ha il monopolio della lotta alla camorra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 11 maggio 2024) “” per Donma “non ha ilcontro la”: il presidenteRegione Campania Vincenzo Detorna su quanto detto da lui stesso ieri nel corsodiretta web del venerdì e sulle polemiche successive, divampate con un duro attaccopresidente del Consiglio. “In relazione al polverone sollevato dall’on. Meloni, che non ha evidentemente nulla di serio di cui parlare – scrive Dein una nota – è utile precisare che la mia battuta non riguarda don, ma la scorrettezza di chi ha strumentalizzato a fini di propaganda politica, quando ha presentato l’ipotesi di premierato, figure pubbliche che non ...