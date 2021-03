Tutte le balle di Scanzi. E La7 sospende il contratto

(Di lunedì 29 marzo 2021) Francesco Curridori ? Ora tutti scaricanoLe tresul caso-Boldrini, la storia mai letta degli ipocriti rossi Anche la Asl scarica il giornalista: falsità dal "panchinaro caregiver". Anzaldi: "La Rai continua a far finta di nulla?" "Dopo l'inchiesta di Non è l'arena e le interviste ai responsabili Asl di Arezzo che smentisconosul vaccino, si riunisca subito il Comitato per il Codice Etico Rai e risponda in modo netto e definitivo: è accettabile che l'opinionista continui ad essere pagato dalla Rai?". Il renziano Michele Anzaldi continua a chiedere chiarezza sulla vicenda che ha coinvolto il cronista del Fatto. "Mentre Cartabianca ha esaltato senza contraddittorio il modello saltafila di, dalla tv ...

'Dopo l'inchiesta di Non è l'arena e le interviste ai responsabili Asl di Arezzo che smentiscono Scanzi sul vaccino, si riunisca subito il Comitato per il Codice Etico Rai e risponda in modo netto e ...massimo giletti e il caso del vaccino ad andrea scanzi Da www.iltempo.it A non è l'Arena, Massimo Giletti torna sul caso di Andrea Scanzi che, pur non avendone i requisiti, ha fatto il vaccino ...Anche la Asl scarica il giornalista: falsità dal "panchinaro caregiver". Anzaldi: "La Rai continua a far finta di nulla?" ..."Non escludo che una procedura del genere sia possibile e se l'Asl dice che è tutto regolare sicuramente lo è. Sta di fatto che all’ordine dei medici non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale dall ...