Prosegue la serie di scosse nell' Adriatico | fino a magnitudo 3 2

(Di domenica 28 marzo 2021) AGI -lo sciame sismico nel distretto dell'centrale, interessato ieri da unadi fortidopo quella di5.6. Una quindicina quelle registrate solo dalla mezzanotte alle 7.30, dagli strumento dell'Ingv, dicompresa tra 2.1 a 3.2, come nel caso di quella delle 7.28, localizzata in mare a una profondità di 10 chilometri.

AGI - Prosegue lo sciame sismico nel distretto dell'Adriatico centrale, interessato ieri da una serie di forti scosse dopo quella di magnitudo 5.6. Una quindicina quelle registrate solo dalla mezzanot ...