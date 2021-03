Formula 1, il Gran Premio del Bahrain: duello Verstappen-Hamilton per la vittoria (Di domenica 28 marzo 2021) Formula 1, il GP del Bahrain: Grande attesa per il primo vincitore stagionale. SAKHIR (Bahrain) – Formula 1, il GP del Bahrain. Alle 17 il via del primo appuntamento stagionale. Probabile duello Hamilton-Vertappen per la vittoria. La Ferrari spera nel podio. Here's how they'll line up for lights out on Sunday at Sakhir It's all set up *very* nicely for our opening race of 2021 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Uw1JFDarj5— Formula 1 (@F1) March 27, 2021 Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021)1, il GP delde attesa per il primo vincitore stagionale. SAKHIR () –1, il GP del. Alle 17 il via del primo appuntamento stagionale. Probabile-Vertappen per la. La Ferrari spera nel podio. Here's how they'll line up for lights out on Sunday at Sakhir It's all set up *very* nicely for our opening race of 2021 #GP #F1 pic.twitter.com/Uw1JFDarj5—1 (@F1) March 27, 2021 Notizia in aggiornamento

Advertising

sportli26181512 : Formula 1, oggi il GP del Bahrain: orari tv e ultime news da Sakhir: E' il momento di scendere in posta per il prim… - patriziadegioia : RT @laura_ceruti: Come mai nessuno protesta perché uno dei gran premi di Formula 1 viene svolto in un paese dove la polizia ha represso n… - johnnyti8 : RT @laura_ceruti: Come mai nessuno protesta perché uno dei gran premi di Formula 1 viene svolto in un paese dove la polizia ha represso n… - eia58 : RT @laura_ceruti: Come mai nessuno protesta perché uno dei gran premi di Formula 1 viene svolto in un paese dove la polizia ha represso n… - StadioSport : F1 GP Barhain 2021 Risultati Qualifiche: un super Max Verstappen conquista la prima pole stagionale!: Risultati qua… -