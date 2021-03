Covid | si aggrava il bilancio delle vittime | un altro decesso al San Pio

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSiilnel Sannio in questa domenica drammatica (leggi qui). Dal San Pio è giunta infatti la comunicazione di una sesta vittima, un 67enne di Guardia Sanframondi. Sono invece 167 i tamponi processati oggi nel principale ospedale cittadino: 50 sono risultati positivi ma tra questi solo 14 rappresentano nuovi casi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

